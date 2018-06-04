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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

На кіпрському курорті помер український турист

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На кіпрському курорті помер український турист
На кіпрському курорті помер український турист / ілюстративне фото

На Кіпрі вранці, 4 травня, помер український громадянин. Трагічний інцидент стався на курорті Ая-Напа.

Про це повідомляє видання Cyprus Mail.

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"65-річний українець помер в понеділок вранці після купання в морі в Ая-Напа", – йдеться у повідомленні.

У виданні зазначається, що померлим виявився Василь Войчук. Він втратив свідомість, виходячи із моря, і впав у воду. Швидка допомога відвезла його до приватної клініки, проте він помер по дорозі. Причина смерті наразі невідома.

Українець приїхав на Кіпр у відпустку 25 травня.

 

Теги: Новини України Кіпр
Джерело: 24 Канал
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