На кіпрському курорті помер український турист
На Кіпрі вранці, 4 травня, помер український громадянин. Трагічний інцидент стався на курорті Ая-Напа.
Про це повідомляє видання Cyprus Mail.
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"65-річний українець помер в понеділок вранці після купання в морі в Ая-Напа", – йдеться у повідомленні.
У виданні зазначається, що померлим виявився Василь Войчук. Він втратив свідомість, виходячи із моря, і впав у воду. Швидка допомога відвезла його до приватної клініки, проте він помер по дорозі. Причина смерті наразі невідома.
Українець приїхав на Кіпр у відпустку 25 травня.
Джерело: 24 Канал
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