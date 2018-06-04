Виверження вулкану у Гватемалі: кількість загиблих збільшилась

У неділю, 3 червня, у Гватемалі сталося виверженя вулкану Фуего. Наразі відомо про 25 загиблих. Поранень зазнали більше 300 людей.

Про це повідомляє CNN.

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Раніше повідомляли про сімох жертв стихійного лиха.

#PNCProtegerYServir Elementos de nuestra Policía Nacional Civil continúan en la búsqueda y rescate de personas que han resultado damnificadas por el #VolcánDeFuego en la aldea El Rodeo en Escuintla. Hasta el momento han rescatado a niños y adultos pic.twitter.com/JxOdkl0xih — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 4 червня 2018 р.

Виверження сталося неподалік від столиці країни. Евакуювати довелося понад 3 тисячі осіб. Наразі уточнюють кількість зниклих безвісти. Також відомо, що 15-х госпіталізували, серед них 12 дітей із сильними опіками.

#VolcánDeFuego in #Guatemala erupted Sunday



Local gov said 25 people killed by volcanic eruption. 300 others have been injured. Possibly 1 million affected



Ash & black smoke fill sky of the country. Int'l Airport is closed, flights diverted to SAL



Mexico offers immediate help pic.twitter.com/dpI13bVrsK — MexicoTimes Breaking (@1stBreakingNews) 4 червня 2018 р.

Від вибухів дим здіймався на висоту до 4 кілометрів. Попелом та камінням засипало кілька навколишніх сіл в радіусі 40-ка кілометрів.

Please I beg you to pray for my country Guatemala, a volcano erupted today and hundreds of people lost their homes and have severe injuries



Already 6 deaths confirmed, please pray #VolcánDeFuego



pic.twitter.com/MNxFVpShod — Gab (@taephonista) 4 червня 2018 р.

Загалом, від попелу, сажі та каміння постраждали понад півтора мільйони людей.

One of the biggest #volcanoes erupted today back home in #Guatemala , causing death to some and hurting others...worried for my family because some live close to it...hoping everyone is ok, and praying for all those affected by it #VolcanDeFuego pic.twitter.com/3nN1OMTCW7 — Ele (@carel1284) 4 червня 2018 р.

Зазначимо, вулкан Фуего – один із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.