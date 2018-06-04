Виверження вулкану у Гватемалі: кількість загиблих збільшилась
У неділю, 3 червня, у Гватемалі сталося виверженя вулкану Фуего. Наразі відомо про 25 загиблих. Поранень зазнали більше 300 людей.
Про це повідомляє CNN.
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Раніше повідомляли про сімох жертв стихійного лиха.
Виверження сталося неподалік від столиці країни. Евакуювати довелося понад 3 тисячі осіб. Наразі уточнюють кількість зниклих безвісти. Також відомо, що 15-х госпіталізували, серед них 12 дітей із сильними опіками.
Від вибухів дим здіймався на висоту до 4 кілометрів. Попелом та камінням засипало кілька навколишніх сіл в радіусі 40-ка кілометрів.
Загалом, від попелу, сажі та каміння постраждали понад півтора мільйони людей.
Зазначимо, вулкан Фуего – один із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.