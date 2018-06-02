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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Індії піщані бурі забрали життя десятків людей

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В Індії піщані бурі забрали життя десятків людей

В Індії в результаті піщаної бурі в штаті Уттар Прадеш за останню добу загинули 17 осіб, 11 людей дістали травми різного ступеню важкості.

Про це повідомляє Hindustan Times.

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Зазначається, що швидкість вітру в осередку урагану досягає 100 кілометрів на годину. Вітер зривав на своєму шляху дахи з будинків та валив дерева.

Переважна кількість жертв та потерпілих зафіксована саме у зв’язку з падінням уламків. Уряд Індії вже дав розпорядження всім районним магістратам розподілити допомогу потерпілим протягом 24 годин.

Нагадаємо, 14 тавня Індію накрила друга хвиля потужних піщаних бурь, проте тепер до них доєдналися ще й грози. Негода вже забрала понад 70 людських життів.

Теги: Індія Надзвичайні ситуації Жертви Стихійні лиха
Джерело: 24 Канал
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