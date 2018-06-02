В Индии песчаные бури унесли жизни десятков людей

В Индии в результате песчаной бури в штате Уттар Прадеш за последние сутки погибли 17 человек, 11 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Hindustan Times.

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Отмечается, что скорость ветра в центре урагана достигает 100 километров в час. Ветер срывал на своем пути крыши с домов и валил деревья.

Подавляющее количество жертв и пострадавших зафиксировано именно в связи с падением обломков. Правительство Индии уже дало распоряжение всем районным магистратам распределить помощь пострадавшим в течение 24 часов.

Напомним, 14 мая Индию накрыла вторая волна мощных песчаных бурь, однако теперь к ним присоединились еще и грозы. Непогода уже унесла более 70 человеческих жизней.