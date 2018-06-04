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Извержение вулкана в Гватемале: число погибших увеличилось

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Извержение вулкана Фуэго, июнь 2018
Извержение вулкана Фуэго, июнь 2018 / Соцсети

В воскресенье, 3 июня, в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Сейчас известно о 25 погибших. Ранения получили более 300 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Ранее сообщалось о семерых жертв стихийного бедствия.

Извержение произошло неподалеку от столицы страны. Эвакуировать пришлось более 3 тысяч человек. Сейчас уточняют количество пропавших без вести. Также известно, что 15-х госпитализировали, среди них 12 детей с сильными ожогами.

От взрывов дым поднимался на высоту до 4 километров. Пеплом и камнями засыпало несколько окрестных деревень в радиусе 40 километров.

В целом, от пепла, сажи и камней пострадали более полутора миллионов человек.

Отметим, вулкан Фуэго – один из самых активных в Центральной Америке. Это уже второе извержение за этот год.

Теги: Жертвы извержение вулкана Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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