Извержение вулкана в Гватемале: число погибших увеличилось

В воскресенье, 3 июня, в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго. Сейчас известно о 25 погибших. Ранения получили более 300 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Ранее сообщалось о семерых жертв стихийного бедствия.

#PNCProtegerYServir Elementos de nuestra Policía Nacional Civil continúan en la búsqueda y rescate de personas que han resultado damnificadas por el #VolcánDeFuego en la aldea El Rodeo en Escuintla. Hasta el momento han rescatado a niños y adultos pic.twitter.com/JxOdkl0xih — PNC Guatemala (@PNCdeGuatemala) 4 червня 2018 р.

Извержение произошло неподалеку от столицы страны. Эвакуировать пришлось более 3 тысяч человек. Сейчас уточняют количество пропавших без вести. Также известно, что 15-х госпитализировали, среди них 12 детей с сильными ожогами.

#VolcánDeFuego in #Guatemala erupted Sunday



Local gov said 25 people killed by volcanic eruption. 300 others have been injured. Possibly 1 million affected



Ash & black smoke fill sky of the country. Int'l Airport is closed, flights diverted to SAL



Mexico offers immediate help pic.twitter.com/dpI13bVrsK — MexicoTimes Breaking (@1stBreakingNews) 4 червня 2018 р.

От взрывов дым поднимался на высоту до 4 километров. Пеплом и камнями засыпало несколько окрестных деревень в радиусе 40 километров.

Please I beg you to pray for my country Guatemala, a volcano erupted today and hundreds of people lost their homes and have severe injuries



Already 6 deaths confirmed, please pray #VolcánDeFuego



pic.twitter.com/MNxFVpShod — Gab (@taephonista) 4 червня 2018 р.

В целом, от пепла, сажи и камней пострадали более полутора миллионов человек.

One of the biggest #volcanoes erupted today back home in #Guatemala , causing death to some and hurting others...worried for my family because some live close to it...hoping everyone is ok, and praying for all those affected by it #VolcanDeFuego pic.twitter.com/3nN1OMTCW7 — Ele (@carel1284) 4 червня 2018 р.

Отметим, вулкан Фуэго – один из самых активных в Центральной Америке. Это уже второе извержение за этот год.