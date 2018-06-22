На Кировоградщине произошло смертельное ДТП: жуткие фото

Неподалеку от Александрии, что на Кировоградщине, произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Volkswagen Transporter, в результате которого погибли два человека и еще два получили травмы.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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Авария произошла сегодня, 22 июня, около 11:00 на выезде из Александрии в направлении Знаменки. По предварительной информации, "девятка" вышла на встречную полосу и ударила Volkswagen Transporter. В "девятке" находились два человека, они погибли,

– говорится в сообщении.

Вместе с тем, в бусе ехало трое человек, и двух из них забрали в больницу, другой - серьезных травм не получил.

Отмечается, что погибших спасателям пришлось доставать из легковушки с помощью специального оборудования.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.



На Кировоградщине произошло смертельное ДТП