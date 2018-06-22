На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП: моторошні фото

Неподалік Олександрії, що на Кіровоградщині, сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-2109 і Volkswagen Transporter, в результаті якого загинули дві людини та ще дві отримали травми.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

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Аварія сталася сьогодні, 22 червня, близько 11:00 на виїзді з Олександрії в напрямку Знам’янки. За попередньою інформацією, "дев’ятка" вийшла на зустрічну смугу і вдарила Volkswagen Transporter. У "дев’ятці" перебували двоє людей, вони загинули,

– йдеться у повідомленні.

Водночас, у бусі їхало троє осіб, і двох з них забрали в лікарню, інший - серйозних травм не отримав.

Зазначається, що загиблих рятувальникам довелося діставати з легковика за допомогою спеціального обладнання.

Обставини пригоди з’ясовують правоохоронці.



На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП