На колесе обозрения в Индонезии перевернулись кабинки: жуткие фото и видео
В понедельник, 12 ноября, на ночной ярмарке в индонезийской столице Джакарте колесо обозрения неожиданно стало вращаться в обратную сторону, после чего кабинки с людьми начали переворачиваться.
Об этом сообщает местное издание Coconuts Jakarta.
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В одной из кабинок была семья с ребенком. Они смогли ухватиться за поручни и дождались помощи – на неисправность моментально отреагировали сотрудники парка.
К аварии привело повреждение креплений.
В результате инцидента никто не пострадал.
Колесо огляду у Джакарті
Колесо обозрения в Джакарте
Источник: 24 Канал
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