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      На колесе обозрения в Индонезии перевернулись кабинки: жуткие фото и видео

      37 Читати новину українською
      Колесо обозрения
      Колесо обозрения / Фото из открытых источников

      В понедельник, 12 ноября, на ночной ярмарке в индонезийской столице Джакарте колесо обозрения неожиданно стало вращаться в обратную сторону, после чего кабинки с людьми начали переворачиваться.

      Об этом сообщает местное издание Coconuts Jakarta.

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      В одной из кабинок была семья с ребенком. Они смогли ухватиться за поручни и дождались помощи – на неисправность моментально отреагировали сотрудники парка.

      К аварии привело повреждение креплений.

      В результате инцидента никто не пострадал.


      Колесо огляду у Джакарті


      Колесо обозрения в Джакарте

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Допис, поширений NET. YOGYA (@netyogya)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Ngeri Minggu wingi bar numpak iki #sekatenjogja #sekaten2018

      Допис, поширений Fajar Kurnia Adi (@fajar.k.a)

       

      Источник: 24 Канал
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