На колесі огляду в Індонезії перевернулись кабінки: моторошні фото та відео
У понеділок, 12 листопада, на нічній ярмарці у індонезійській столиці Джакарті колесо огляду несподівано стало обертатися у зворотній бік, після чого кабінки з людьми почали перевертатися.
Про це повідомляє місцеве видання Coconuts Jakarta.
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В одній із кабінок була сім'я з дитиною. Вони змогли вхопитися за поручні й дочекалися допомоги – на несправність моментально відреагували співробітники парку.
Аварію спричинило пошкодження кріплень.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Колесо огляду у Джакарті
Колесо огляду у Джакарті
Джерело: 24 Канал
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