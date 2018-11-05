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      Авіакатастрофа в Індонезії: влада оприлюднила причину трагедії

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      Авіакатастрофа в Індонезії
      Авіакатастрофа в Індонезії / Фото з відкритих джерел

      Індонезійський літак Lion Air розбився від сильного удару об воду.

      Про це повідомляє StraitsTimes.

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      Такий висновок оголосив Національний комітет безпеки транспорту Індонезії. Це означає, що літак не розірвався в повітрі, до падіння в Яванське море. Він увійшов у воду на великій швидкості.

      Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

      Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії:

       

      Теги: Індонезія Катастрофа літака Boeing 737 в Індонезії
      Джерело: 24 Канал
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