Авіакатастрофа в Індонезії: влада оприлюднила причину трагедії

Індонезійський літак Lion Air розбився від сильного удару об воду.

Про це повідомляє StraitsTimes.

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Такий висновок оголосив Національний комітет безпеки транспорту Індонезії. Це означає, що літак не розірвався в повітрі, до падіння в Яванське море. Він увійшов у воду на великій швидкості.

Нагадаємо, 29 жовтня зазнав катастрофи пасажирський літак Boeing 737 компанії Lion Air: він впав у море поблизу західного узбережжя острова Ява. Літак здійснював рейс зі столиці країни Джакарти до міста Панкалпінанг на острові Банка. Повітряне судно зникло з радарів приблизно через 10 хвилин після вильоту зі столичного аеропорту. На борту перебувало 189 людей, з яких 8 членів екіпажу. У катастрофі літака в Індонезії не вижив ніхто.

Дивіться відео про катастрофу літака Boeing 737 в Індонезії: