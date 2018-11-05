Авиакатастрофа в Индонезии: власти обнародовали причину трагедии

Индонезийский самолет Lion Air разбился от сильного удара об воду.

Об этом сообщает StraitsTimes.

Читайте также: Поженились за две недели до падения: перед смертью пассажир лайнера отправил жене селфи

Такой вывод объявил Национальный комитет безопасности транспорта Индонезии. Это означает, что самолет не взорвался в воздухе, до падения в Яванское море. Он вошел в воду на большой скорости.

Напомним, 29 октября потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании Lion Air: он упал в море близ западного побережья острова Ява. Самолет совершал рейс из столицы страны Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Воздушное судно исчезло с радаров примерно через 10 минут после вылета из столичного аэропорта. На борту находились 189 человек, из которых 8 членов экипажа. В катастрофе самолета в Индонезии не выжил никто.

Смотрите видео о крушении самолета Boeing 737 в Индонезии: