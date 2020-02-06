На комитете по свободе слова обсудили обыски на 1+1: главные тезисы

Вопрос обысков в офисе телеканала 1+1 рассматривали в профильном комитете Верховной Рады. К слову, его председателем является одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич. О том, расценили ли действия правоохранителей как наступление на свободу слова – читайте дальше.

О чем говорили на заседании комитета

Как отметила корреспондентка в прямом эфире 24 канала, на заседании присутствовали журналисты "Секретных материалов", у которых и проводились обыски. Также были юристы, руководители департамента и журналисты 1+1.

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Члены комитета по вопросам свободы слова Ольга Василевская-Смаглюк и Сергей Швец ранее также работали на 1+1. Они активно критиковали действия следователей СБУ и расценивали обыски как наступление на свободу слова. Представитель СБУ подчеркнул, что давления на канал нет. И добавил, что СБУ не обвиняют 1+1 в целом, а лишь интересуются конкретными людьми, которые там работают.

Что известно об обысках на 1+1

5 февраля работники СБУ устроили обыск в офисе телеканала 1+1. Из-за тайной прослушки премьера Гончарука в его кабинете. Правоохранители убеждены, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналиста-расследователя. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.

Важно! Журналисты "Украинской правды" опубликовали информацию о том, что появились косвенные доказательства того, что журналист "Секретных материалов" Евгений Куксин и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский причастны к монтажу аудиозаписей.

Глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов телеканала "1+1" или притеснении свободы слова в Украине не говорится.

Что известно о прослушке Гончарука?15 января в сеть слили записи разговоров людей, чьи голоса похожи на голоса премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальника Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова.



Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны. Во время разговора "Гончарук" сказал, что он "полный профан" в экономике. Также он добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов". По данному факту уже открыли уголовное производство, делом занимается СБУ.