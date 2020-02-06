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      РИНОК ЗЕМЛІ ОБШУК НА 1+1 ДІЯ КОРОНАВІРУС 2020

      На комітеті зі свободи слова обговорили обшуки на 1+1: головні тези

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      Питання обшуків у офісі телеканалу 1+1 розглядали у профільному комітеті Верховної Ради. До слова, його головою є одіозний нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич. Про те, чи дії правоохоронців розцінили як наступ на свободу слова – читайте далі.

      Про що говорили на засіданні комітету

      Як зазначила кореспондентка у прямому ефірі 24 каналу, на засіданні були присутні журналісти "Секретних матеріалів", в яких і проводилися обшуки. Також були юристи, керівники департаменту та журналісти 1+1.

      До теми: Президент Зеленський показує, що все контролює, – експерт про обшуки на 1+1

      Члени комітету з питань свободи слова Ольга Василевська-Смаглюк та Сергій Швець раніше також працювали на 1+1. Вони активно критикували дії слідчих СБУ та розцінювали обшуки як наступ на свободу слова. Представник СБУ наголосив, що тиску на канал немає. І додав, що СБУ не звинувачують 1+1 в цілому, а лише цікавлять конкретними людьми, які там працюють. 

      Що відомо про обшуки на 1+1

      • 5 лютого працівники СБУ влаштували обшук в офісі телеканалу 1+1. Через таємне прослуховування прем'єра Гончарука в його кабінеті. Правоохоронці переконані, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.

      Важливо! Журналісти "Української правди" опублікували інформацію про те, що з'явилися непрямі докази того, що журналіст "Секретних матеріалів" Євген Куксін та нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський причетні до монтажу аудіозаписів. 

      • Голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів телеканалу "1+1" або утиски свободи слова в Україні не мовиться.

      Що відомо про прослуховування Гончарука?15 січня у мережу злили записи розмов людей, чиї голоси схожі на голоси прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова.

      Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні. Під час розмови "Гончарук" сказав, що він "повний профан" в економіці. Також він додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів". За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження, справою займається СБУ.

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини політики Обшук на 1+1 Журналісти ЗМІ СБУ Олександр Дубінський Іван Баканов Прослушка Гончарука
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