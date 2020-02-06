Президент Зеленський показує, що все контролює, – експерт про обшуки на 1+1

Обшуки СБУ на телеканалі у рамках розслідування справи прослушки кабінету прем’єра Гончарука – демонстрація президентом Зеленським того, що ніхто не дасть сісти собі на шию.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Зеленський показує, що він готовий контролювати ситуацію. Все бачить і все розуміє. Якщо справді прослушку Гончарука монтували на "1+1", який належить олігарху Коломойському, то це практично виклик президенту Зеленському. Очевидно, що глава держави не міг проковтнути цю ситуацію,

– вважає Петро Олещук.

За його словами, наразі в офіційних повідомленнях є нападки на главу СБУ Баканова, а не на Зеленського. Утім, Баканов – мабуть, найбільш довірена людина Зеленського. Тому атака на Баканова – завуальована атака на Зеленського.

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При цьому, на думку політолога, обшуки на "1+1" – ще не конфлікт між Зеленським і Коломойським, а, швидше, така манера відносин. Коломойський, розповідає Олещук, полюбляє діяти на межі або за межею фолу. Перевіряє своїх візаві на "вошивість" і потім робить висновки. Але, на переконання фахівця, це не призведе до розколу або масових публічних демаршів у "Слузі народу".

"Група Коломойського у фракції "Слуга народу" і один з її представників Дубинський (колишній продюсер на "1+1" – "24") критикував владу подекуди більш різко, ніж опозиція. Але всі депутати зі "Слуги народу" розуміють, що все одно немає більш популярного політика, ніж Зеленський. Кидати йому виклик – ставити під питання своє політичне майбутнє. Рейтинг Зеленського – основа стабільності і його, і тих, на кого він опирається", – підкреслює Петро Олещук.

Що відомо про прослуховування Гончарука?

Скандал з плівками Гончарука стався 15 січня 2020 року. В мережу злили записи розмов людей з голосами, схожими на прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

Із фраз, які стали відомими: під час розмови "Гончарук" нібито сказав, що він "повний профан" в економіці і додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

17 січня президент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися в цьому питанні.

5 лютого в офісі спецпроєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" від телеканалу "1+1" СБУ провела обшуки, у зв’язку зі прослушкою Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови могли монтували на комп'ютері журналіста Євгена Куксіна. Його підозрюють у порушенні статті 359 – незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації. Якщо провину журналіста доведуть, йому загрожує ув'язнення від 7 до 10 років. Відомо, що раніше продюсером програм був чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

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