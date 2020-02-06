Зеленський дізнався про обшуки 1+1 зі ЗМІ, – нардеп від "Слуги народу"

Народні депутати від "Слуги народу" обговорювали питання обшуків на телеканалі 1+1 на засіданні із Президентом України Володимиром Зеленським.

Президентська фракція має намір зробити заяву щодо цієї ситуації. Про це заявив народний депутат від фракції Олександр Качура, повідомляє УНН.

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Окрім того, очікується заява Служби безпеки України з приводу цієї ситуації.

Ми сьогодні обговорювали це питання ( на засіданні фракції – 24 канал). Він (Зеленський – 24 канал) насправді теж дізнався із ЗМІ про те, що відбувається така ситуація. Він доручив СБУ, щоб вони розібралися по цьому питанню, в чому була ситуація,

– зазначив Качура.

Що відомо про обшуки у журналістів 1+1

У середу, 5 лютого, Служба безпеки України приїхала з обшуком в офіс телеканалу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Спершу про те, що причиною є прослуховування прем'єра, було відомо лише з неофіційних джерел.



Раніше правоохоронці повідомляли, що запис розмови глави уряду з чиновниками Кабміну нібито монтували на комп'ютері журналіста-розслідувача. Ним може бути журналіст "плюсів" Євген Куксін.



Згодом голова СБУ Іван Баканов запевнив, що про жоден тиск на журналістів тут не мовиться. Він також розповів, що окремі міністри навіть пройшли перевірку на детекторі брехні у цій справі.