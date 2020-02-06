Зеленский узнал об обысках 1+1 из СМИ, – нардеп от "Слуги народа"

Народные депутаты от "Слуги народа" обсуждали вопрос обысков на телеканале "1+1" на заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президентская фракция намерена сделать заявление по этой ситуации. Об этом заявил народный депутат от фракции Александр Качура, сообщает УНН.

О главном: СБУ провела обыск в офисе телеканала "1+1": все, что известно – фото, видео

Кроме того, ожидается заявление Службы безопасности Украины по поводу этой ситуации.

Мы сегодня обсуждали этот вопрос (на заседании фракции – 24 канал). Он (Зеленский – 24 канал) на самом деле тоже узнал из СМИ о том, что происходит такая ситуация. Он поручил СБУ, чтобы они разобрались в этом вопросе, в чем была ситуация,

– отметил Качура.

Что известно об обысках у журналистов "1+1"

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины приехала с обыском в офис телеканала "1+1", который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Сначала о том, что причиной является прослушивание премьера, было известно лишь из неофициальных источников.

Ранее правоохранители сообщали, что запись разговора главы правительства с чиновниками Кабмина якобы монтировали на компьютере журналистов-расследователей. Им может быть журналист "плюсов" Евгений Куксин.

Впоследствии глава СБУ Иван Баканов заверил, что ни о каком давлении на журналистов здесь речь не идет. Он также рассказал, что отдельные министры даже прошли проверку на детекторе лжи по этому делу.