СБУ проти 1+1: Куксін і Дубінський прокоментували обшуки на каналі

В офісі спецпроєктів "Гроші" та "Секретні матеріали" від телеканалу "1+1" тривають обшуки, які проводить СБУ. Перевірка пов'язана зі скандальною прослушкою прем’єра Олексія Гончарука. Правоохоронці підозрюють, що запис розмови могли монтували на комп'ютері журналіста Євгена Куксіна.

Зараз правоохоронці розшукують і розбирають системні блоки, готуються їх забирати. Про це повідомив кореспондент 24 каналу.

Важливо: СБУ проводить обшук в офісі телеканалу 1+1: відео

Відомо, що раніше продюсером програм був чинний нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Він одним із перших і повідомив про обшуки та прибув на місце події. За його словами, спершу його з журналістами не пускали. Довелося викликати поліцію.

О п'ятій годині сьогодні сюди ввірвалися співробітники СБУ. Мені подзвонили колишні колеги, і я просто приїхав їх підтримати як народний депутат. Зіткнувся із запеклим опором, були заблоковані двері. Співробітникам телеканалу "1+1" погрожували, що їх виставлять вздовж стіни і будуть просити конретно показати, де сидять певні працівники,

– розповів у коментарі 24 каналу Олександр Дубінський.

Один із основних підозрюваних у записі плівок Гончарука – журналіст Євген Куксін. Саме до його комп'ютера та до його бази даних правоохоронці намагалися отримати доступ.

Хто такий Євген Куксін – читайте тут.

Як сказав сам Куксін, це було зроблено цілком незрозумілим чином. За його словами, правоохоронці просто сідали за комп'ютер і починали шукати необхідні файли, не знаючи, що і де потрібно робити.

Це ухвала суду за якесь там останнє число січня, де СБУ, керуючись чимось, – чим, я так і не зрозумів – вирішила, що я, один мій колега і ще один колега, який в нас не працює два роки, якось причетні до запису Гончарука,

– повідомив 24 каналу Євген Куксін.

Також зараз правоохоронці намагаються знайти прилад, з якого були записані скандальні плівки Гончарука.

До слова, за статтею 359 (незаконне придбання, збут або використання техніки, яка записує інформацію) передбачене покарання строком від семи до десяти років.

До теми: СБУ проти 1+1: канал опублікував офіційну реакцію на обшуки

Що відомо про прослуховування Гончарука?

Скандал з плівками Гончарука стався 15 січня 2020 року. Саме тоді у мережу злили записи розмов людей, де голоси схожі на прем'єра Олексія Гончарука, чиновників НБУ Катерини Рожкової та Дмитра Сологуба, очільниці Мінфіну Оксани Маркарової та міністра розвитку економіки Тимофія Милованова. Вони нібито готували пояснення для президента Зеленського щодо причин зміцнення курсу гривні.

Із фраз, які стали відомими: під час розмови "Гончарук" нібито сказав, що він "повний профан" в економіці і додав, що у президента Зеленського – "дуже примітивне розуміння економічних процесів" (і одразу уточнив, що "примітивне" – означає "просте").

Вже 17 січня Президент України Володимир Зеленський доручив правоохоронцям розібратися в цьому питанні.