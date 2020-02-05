СБУ против 1+1: Куксин и Дубинский прокомментировали обыски на канале

В офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от телеканала "1+1" продолжаются обыски, проводимые СБУ. Проверка связана со скандальной прослушкой премьера Алексея Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора могли монтировали на компьютере журналиста Евгения Куксина.

Сейчас правоохранители разыскивают и разбирают системные блоки, готовятся их забирать. Об этом сообщил корреспондент 24 канала.

Важно: СБУ проводит обыск в офисе телеканала 1+1: видео

Известно, что ранее продюсером программ был действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Он одним из первых и сообщил об обысках и прибыл на место происшествия. По его словам, сначала его с журналистами не пускали. Пришлось вызвать полицию.

В пять часов сегодня сюда ворвались сотрудники СБУ. Мне позвонили бывшие коллеги, и я просто приехал их поддержать как народный депутат. Столкнулся с ожесточенным сопротивлением, были заблокированы двери. Сотрудникам телеканала "1+1" угрожали, что их выставят вдоль стены и будут просить конретно показать, где сидят определенные работники,

– рассказал в комментарии 24 канала Александр Дубинский.

Один из основных подозреваемых в записи пленок Гончарука – журналист Евгений Куксин. Именно к его компьютеру и к его базе данных правоохранители пытались получить доступ.

Кто такой Евгений Куксин – читайте здесь.

Как сказал сам Куксин, это было сделано совершенно непонятным образом. По его словам, правоохранители просто садились за компьютер и начинали искать необходимые файлы, не зная, что и где нужно делать.

Это решение суда за какое-то там последнее число января, где СБУ, руководствуясь чем-то, – чем, я так и не понял – решила, что я, один мой коллега и еще один коллега, который у нас не работает два года, как-то причастны к записи Гончарука,

– сообщил 24 канаду Евгений Куксин.

Также сейчас правоохранители пытаются найти прибор, с помощью которого были записаны скандальные пленки Гончарука.

К слову, по статье 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование техники, которая записывает информацию) предусмотрено наказание сроком от семи до десяти лет.

К теме: СБУ против 1+1: канал опубликовал официальную реакцию на обыски

Что известно о прослушке Гончарука?

Скандал с пленками Гончарука произошел 15 января 2020 года. Именно тогда в сеть слили записи разговоров людей, где голоса похожи на премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, главы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Из фраз, которые стали известными: во время разговора "Гончарук" якобы сказал, что он "полный профан" в экономике и добавил, что у президента Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – значит "простое").

Уже 17 января Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться в этом вопросе.

Видео: корреспондент 24 канала об обысках на "1+1"