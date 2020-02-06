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      Президент Зеленский показывает, что все контролирует, – эксперт об обысках на 1+1

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      На канале Коломойского провели обыски через прослушку Гончарука / Официальный сайт Президента Украины

      Обыски СБУ на телеканале в рамках расследования дела прослушки кабинета премьера Гончарука – демонстрация президентом Зеленским того, что никто не даст сесть себе на шею.

      Такое мнение 24 канала высказал политический эксперт Петр Олещук.

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      Зеленский показывает, что он готов контролировать ситуацию. Все видит и все понимает. Если действительно прослушку Гончарука монтировали на "1+1", принадлежащем олигарху Коломойскому, то это практически вызов президенту Зеленскому. Очевидно, что глава государства не мог проглотить эту ситуацию,
      – считает Петр Олещук.

      По его словам, сейчас в официальных сообщениях есть нападки на главу СБУ Баканова, а не на Зеленского. Впрочем, Баканов – вероятно, наиболее доверенный человек Зеленского. Поэтому атака на Баканова – завуалированная атака на Зеленского.

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      При этом, по мнению политолога, обыски на "1+1" – еще не конфликт между Зеленским и Коломойским, а, скорее, такая манера отношений. Коломойский, рассказывает Олещук, любит действовать на грани или за гранью фола. Проверяет своих визави на "вшивость" и потом делает выводы. Но, по убеждению специалиста, это не приведет к расколу или массовым публичным демаршам в "Слуге народа".

      "Группа Коломойского во фракции "Слуга народа" и один из ее представителей Дубинский (бывший продюсер на "1+1" – "24") критиковал власть иногда более резко, чем оппозиция. Но все депутаты из "Слуги народа" понимают, что все равно нет более популярного политика, чем Зеленский. Бросать ему вызов – ставить под вопрос свое политическое будущее. Рейтинг Зеленского – основа стабильности и его, и тех, на кого он опирается", – подчеркивает Петр Олещук.

      Что известно о прослушивании Гончарука?

      • Скандал с пленками Гончарука произошел 15 января 2020 года. В сеть слили записи разговоров людей с голосами, похожими на премьера Алексея Гончарука, чиновников НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба, начальницы Минфина Оксаны Маркаровой и министра развития экономики Тимофея Милованова. Они якобы готовили объяснение для президента Зеленского относительно причин укрепления курса гривны.
      • Из фраз, которые стали известны: во время разговора "Гончарук" якобы сказал, что президент "полный профан" в экономике и добавил, что у Зеленского – "очень примитивное понимание экономических процессов" (и сразу уточнил, что "примитивное" – означает "простое").
      • 17 января президент Владимир Зеленский поручил правоохранителям разобраться в этом вопросе.
      • 5 февраля в офисе спецпроектов "Деньги" и "Секретные материалы" от телеканала "1+1" СБУ провела обыски, в связи с прослушкой Гончарука. Правоохранители подозревают, что запись разговора могли смонтировать на компьютере журналиста Евгения Куксина. Его подозревают в нарушении статьи 359 – незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации. Если вину журналиста докажут, ему грозит заключение от 7 до 10 лет. Известно, что ранее продюсером программ был действующий нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Иван Баканов Прослушка Гончарука Обыск на 1+1 СБУ Владимир Зеленский Игорь Коломойский
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