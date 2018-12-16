10:16
16 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Скотчетерапия в России. Суворость Челябинска
      Вєсті Кремля
      19:05, 15 декабря
      Вести. UA. Жир: Исполнение желаний Насирова. Пришелец радикал
      Вєсті.UA
      18:18, 15 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      На Конференции ООН по вопросам климата решили судьбу Парижского климатического соглашения

      40 Читати новину українською
      На Конференции ООН по вопросам климата в Катовице согласовали меры по реализации Парижского соглашения
      На Конференции ООН по вопросам климата в Катовице согласовали меры по реализации Парижского соглашения / Фото из открытых источников

      Около полуночи 16 декабря в польском Катовице участники Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата приняли правила реализации Парижского климатического соглашения.

      Как сообщает Euronews, мероприятие должно было завершиться еще в пятницу, 14 декабря, однако тогда к консенсусу так и не пришли.

      Читайте также: Паризька кліматична угода: що відбувається та які результати?

      Однако уже на следующий день те 194 страны, которык подписали климатическое соглашение в 2015 году, договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

      В частности, принятые в Катовице правила касаются организации международных проектов по снижению выбросов парниковых газов, а также определяют порядок и структуру отчетности и действия по мониторингу глобальной ситуации.

      К слову, ученые предупреждают о необходимости значительно сократить выбросы углекислого газа до 2030 года, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, однако участники переговоров отказались пойти на более эффективные меры по борьбе с глобальным потеплением.

      На 90% "правила состоят из отчетности и мониторинга. В них говорится, как страны должны докладывать о том, что они делают с выбросами парниковых газов, а также на добровольных началах рассказывать о шагах в области адаптации к изменениям климата. В 2023 году на основе данных, предоставленных различными странами, планируется подготовить доклад о том, как мир справляется с поставленными задачами. Кроме того, многие детали и тонкости оставлены на доработку в 2019 году, в том числе и по международным проектам и сотрудничеству",
      отметил представитель Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, который принимал участие в переговорном процессе в качестве наблюдателя, передает ТАСС .

      Как он подчеркнул, в документе говорится и о финансировании, которое обязаны выделять развитые страны для помощи бедным и уязвимым государствам в их борьбе с последствиями изменения климата.

      По его словам, Япония и Германия обязались в течение ближайших четырех лет выделить по 1,5 миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, также выделить средства обещали Норвегия, Финляндия и Франция.

      Читайте также: Мир больше не будет выглядеть, как прежде: большая часть суши ушла под воду

      "10% итогового документа посвящено механизму устойчивого развития. Это правила международного сотрудничества, важнейшая часть которых описывает, как устроены проекты, как они организуются и проверяются. Однако описанные в правилах Парижского соглашения возможные проекты начнут реализовывать не раньше чем в 2021-2022 годах", – добавил Кокорин.

      Напомним, в июне 2017 года во время специального выступления в Розовом саду на территории Белого дома американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из глобального климатического соглашения .

      Это, в свою очередь, спровоцировало бурную реакцию в мире: большинство осуждало такой шаг со стороны гоподаря Белого дома. Так, французский президент Эммануэль Макрона заявил, что Трамп сделал историческую ошибку и добавил, что "США повернулись спиной к миру". А канцлер Германии Ангела Меркель выразила сожаление в связи с решением Белого дома и подчеркнула приверженность ФРГ условиям Парижского соглашения.

      Теги: ООН Новости политики климат Экология Новости Польши
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      сегодня , 09:05 Ієн Мак'юен: Гамлет носить памперси
      Наталія Лебідь 117
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      14 декабря , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 2521
      Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      15 декабря , 18:49 Единую поместную церковь возглавил митрополит Епифаний: что известно о священнослужителе
      2254
      "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      15 декабря , 17:00 "Це знущання над людьми": чому українці не розмитнюють "євробляхи"
      Тетяна Острікова 1032
      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      15 декабря , 10:50 Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      Настя Сукач 4336
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Меган Маркл и принц Гарри выбрали роскошную свадебную карету: фото и видео
       3 мая , 11:50
      В Москве отпраздновали мусульманский праздник Ураза-байрам
       31 августа 2011 , 15:18 3
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук