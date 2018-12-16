На Конференции ООН по вопросам климата решили судьбу Парижского климатического соглашения

Около полуночи 16 декабря в польском Катовице участники Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата приняли правила реализации Парижского климатического соглашения.

Как сообщает Euronews , мероприятие должно было завершиться еще в пятницу, 14 декабря, однако тогда к консенсусу так и не пришли.

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Однако уже на следующий день те 194 страны, которык подписали климатическое соглашение в 2015 году, договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В частности, принятые в Катовице правила касаются организации международных проектов по снижению выбросов парниковых газов, а также определяют порядок и структуру отчетности и действия по мониторингу глобальной ситуации.

К слову, ученые предупреждают о необходимости значительно сократить выбросы углекислого газа до 2030 года, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, однако участники переговоров отказались пойти на более эффективные меры по борьбе с глобальным потеплением.

На 90% "правила состоят из отчетности и мониторинга. В них говорится, как страны должны докладывать о том, что они делают с выбросами парниковых газов, а также на добровольных началах рассказывать о шагах в области адаптации к изменениям климата. В 2023 году на основе данных, предоставленных различными странами, планируется подготовить доклад о том, как мир справляется с поставленными задачами. Кроме того, многие детали и тонкости оставлены на доработку в 2019 году, в том числе и по международным проектам и сотрудничеству",

– отметил представитель Всемирн ого фонда дикой природы Алексей Кокорин, который принимал участие в переговорном процессе в качестве наблюдателя, передает ТАСС .

Как он подчеркнул, в документе говорится и о финансировании, которое обязаны выделять развитые страны для помощи бедным и уязвимым государствам в их борьбе с последствиями изменения климата.

По его словам, Япония и Германия обязались в течение ближайших четырех лет выделить по 1,5 миллиарда долларов в Зеленый климатический фонд, также выделить средства обещали Норвегия, Финляндия и Франция.

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"10% итогового документа посвящено механизму устойчивого развития. Это правила международного сотрудничества, важнейшая часть которых описывает, как устроены проекты, как они организуются и проверяются. Однако описанные в правилах Парижского соглашения возможные проекты начнут реализовывать не раньше чем в 2021-2022 годах ", – добавил Кокорин.