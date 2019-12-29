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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      На КПВВ "Майорск" готовятся к обмену: первые фото и видео

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      Известно, что на КПВВ "Майорск" сегодня, 29 декабря, должен состояться обмен пленными. Сам контрольный пункт въезда-выезда не работает – это анонсировали накануне в штабе ООС. Известно, что в нескольких километрах от КПВВ собираются представители ОБСЕ, "Красного креста", а также полиция и автобусы.

      Как сообщила корреспондент в эфире 24 канала, с самого утра на КПВВ "Майорск" собралось большое количество прессы, однако непосредственно на обмен журналистов не пустят.

      Важно! Луганские и донецкие боевики выехали в Майорск для обмена пленными, – РосСМИ

      От Бахмута до КПВВ "Майорск" стоит полиция и спецназовцы. Поэтому, как было анонсировано, обмен должен начаться в 11:00. По предварительной информации, 80 украинцев вернутся на подконтрольную Украине территорию, а 130 пленных поедут в Россию.

      Смотрите видео: что происходит на КПВВ "Майорск"

      Смотрите видео: на КПВВ "Майорск" собралось много прессы


      На КПВВ прибыла военная машина


      На КПВВ "Майорск" готовятся к обмену

      Первые фото с КПВВ "Майорск"

      Наблюдатели ОБСЕ едут фиксировать обмен пленными.

       

      Что известно об обмене пленными?
      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече. Передача находящихся между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря о 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области. Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Полиция Обмен пленными Украина – Россия ОБСЕ
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