На КПВВ "Майорське" готуються до обміну: перші фото і відео

Відомо, що на КПВВ "Майорське" сьогодні, 29 грудня, має відбутися обмін полоненими. Сам контрольний пункт в'їзду-виїзду не працює – це анонсували напередодні у штабі ООС.

Як повідомила кореспондентка в ефірі 24 каналу, від самого ранку на КПВВ "Майорське" зібралася велика кількість преси, однак безпосередньо на обмін журналістів не пустять.

Важливо! Луганські й донецькі бойовики виїхали до Майорського для обміну полоненими, – РосЗМІ

Від Бахмута до КПВВ "Майорське" стоїть поліція та спецпризначенці. Тож, як було анонсовано, обмін має початися об 11:00. За попередньою інформацією, 80 українців повернуться на підконтрольну Україні територію, а 130 полонених поїдуть до Росії.

Дивіться відео: що відбувається на КПВВ "Майорське"

Дивіться відео: на КПВВ "Майорське" зібралося багато преси



До КПВВ прибула військова машина



На КПВВ "Майорське" готуються до обміну

Перші фото з КПВВ "Майорське"

Спостерігачі ОБСЄ їдуть фіксувати обмін полоненими.

Що відомо про обмін полоненими?Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі. Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ бойовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області. Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.