На КПВВ "Марьинка" приостановили пропуск граждан, – ООС
Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно приостановил пропуск граждан. Работу КПВВ приостановлено с целью предотвращения провокаций со стороны боевиков.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
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"Сегодня, 11 мая, с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10.55 на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно введен режим "красный", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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