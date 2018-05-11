На КПВВ "Марьинка" приостановили пропуск граждан, – ООС

Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно приостановил пропуск граждан. Работу КПВВ приостановлено с целью предотвращения провокаций со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

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"Сегодня, 11 мая, с целью предотвращения провокаций со стороны российско-оккупационных войск, обеспечения безопасности граждан, командованием Объединенных сил с 10.55 на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка" временно введен режим "красный", – говорится в сообщении.