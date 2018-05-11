На КПВВ "Мар'їнка" призупинили пропуск громадян, – ООС
Контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" тимчасово призупинив пропуск громадян. Роботу КПВВ призупинено з метою запобігання провокацій з боку бойовиків.
Про це повідомляє пресс-центр Операції Об'єднаних сил.
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"Сьогодні, 11 травня, з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на контрольно-перепускному пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "Червоний", – йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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