На КПВВ "Мар'їнка" призупинили пропуск громадян, – ООС

Контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" тимчасово призупинив пропуск громадян. Роботу КПВВ призупинено з метою запобігання провокацій з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресс-центр Операції Об'єднаних сил.

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"Сьогодні, 11 травня, з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на контрольно-перепускному пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "Червоний", – йдеться у повідомленні.