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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На КПВВ "Мар'їнка" призупинили пропуск громадян, – ООС

191 Читать новость на русском
На КПВВ "Мар'їнка" призупинили пропуск громадян, – ООС
/ informator

Контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка" тимчасово призупинив пропуск громадян. Роботу КПВВ призупинено з метою запобігання провокацій з боку бойовиків.

Про це повідомляє пресс-центр Операції Об'єднаних сил.

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"Сьогодні, 11 травня, з метою запобігання провокацій з боку російсько-окупаційних військ, забезпечення безпеки громадян, командуванням Об’єднаних сил з 10.55 на контрольно-перепускному пункту в’їзду-виїзду (КПВВ) "Мар’їнка" тимчасово запроваджено режим "Червоний", – йдеться у повідомленні.

 

Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Держприкордонслужба Мар'їнка
Джерело: 24 Канал
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