На крови договоренностей нет, – Зеленский о пребывании Авакова в МВД
Президент Владимир Зеленский опроверг слухи, что пребывание Арсена Авакова на должности главы МВД связано с быстрым расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос, была ли договоренность, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета.
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"У нас серьезное дело – убийство Павла Шеремета. Я хочу вам сказать, что не только я, но в принципе ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает", – подчеркнул Зеленский.
Сам Аваков не исключил, что может пойти отставку даже после раскрытия других резонансных преступлений.
Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи. Но очень серьезно могу сказать, что у меня есть одна договоренность – работать честно и, главное, комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и завершения ряда других дел мне не захочется попросить об отставке,
– заявил Аваков.
Как полиция раскрыла дело убийства Павла Шеремета?
- Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при взрыве его автомобиля. Авто, в котором он ехал и в котором была заложена взрывчатка, принадлежало журналистке Елене Притуле – гражданской жене погибшего.
- После сотен допросов и экспертиз, полиция установила основную версию преступления – Шеремета убили с целью дестабилизации социально-политической ситуации в Украине.
- 12 декабря Нацполиция задержала и объявила подозрения фигурантам дела.
- В убийстве Павла Шеремета подозревают: военную медсестру Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко, рок-музыканта под ником Riffmaster и ветерана Андрея Антоненко, бывших военных Владислава и Инну Грищенко.
- Дугарь, Кузьменко и Антоненко 12 декабря было объявлено о подозрении, в их домах проводят обыски. Семье Грищенко подозрение пока не объявляли, пока они находятся под стражей по другому делу – о покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области.