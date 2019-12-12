На крови договоренностей нет, – Зеленский о пребывании Авакова в МВД

Президент Владимир Зеленский опроверг слухи, что пребывание Арсена Авакова на должности главы МВД связано с быстрым расследованием дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом глава государства заявил в ответ на вопрос, была ли договоренность, что Аваков сохранит должность министра за быстрое раскрытие дела Шеремета.

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"У нас серьезное дело – убийство Павла Шеремета. Я хочу вам сказать, что не только я, но в принципе ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает", – подчеркнул Зеленский.

Сам Аваков не исключил, что может пойти отставку даже после раскрытия других резонансных преступлений.

Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи. Но очень серьезно могу сказать, что у меня есть одна договоренность – работать честно и, главное, комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и завершения ряда других дел мне не захочется попросить об отставке,

– заявил Аваков.

Как полиция раскрыла дело убийства Павла Шеремета?