На крові домовленостей немає, – Зеленський про перебування Авакова в МВС
Президент Володимир Зеленський заперечив чутки, що перебування Арсена Авакова на посаді очільника МВС пов’язане зі швидким розслідуванням справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.
Про це глава держави заявив у відповідь на питання, чи була домовленість, що Аваков збереже посаду міністра за швидке розкриття справи Шеремата.
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"У нас серйозна справа – вбивство Павла Шеремета. Я хочу вам сказати, що не тільки я, а в принципі жодна порядна людина ніяких домовленостей на крові не робить", – наголосив Зеленський.
Сам Аваков не виключив, що може піти відставку навіть після розкриття інших резонансних злочинів.
Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки. Але дуже серйозно можу сказати, що у мене є одна домовленість – працювати чесно і, головне, комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи і завершення низки інших справ мені не захочеться попросити про відставку,
– заявив Аваков.
Як поліція розкрила справу вбивства Павла Шеремета?
- Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.
- Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.
- 12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи.
- У вбивсті Павла Шеремета підозрюють: військову медсестру Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко, рок-музиканта під ніком Riffmaster та ветерана Андрія Антоненка, колишніх військових Владислава та Інну Грищенків.
- Дугарь, Кузьменко та Антоненку 12 грудня оголосили про підозру, у їх помешканнях проводять обшуки. Сім’ї Грищенків підозру поки не оголошували, наразі вони перебувають під вартою по іншій справі – про замах на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області.