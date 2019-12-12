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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЕРХОВНА РАДА ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      На крові домовленостей немає, – Зеленський про перебування Авакова в МВС

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      Зеленський прокоментував чутки про зв'язок між справою Шеремета і відставкою Авакова / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський заперечив чутки, що перебування Арсена Авакова на посаді очільника МВС пов’язане зі швидким розслідуванням справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

      Про це глава держави заявив у відповідь на питання, чи була домовленість, що Аваков збереже посаду міністра за швидке розкриття справи Шеремата.

      Цікаво: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

      "У нас серйозна справа – вбивство Павла Шеремета. Я хочу вам сказати, що не тільки я, а в принципі жодна порядна людина ніяких домовленостей на крові не робить", – наголосив Зеленський.

      Сам Аваков не виключив, що може піти  відставку навіть після розкриття інших резонансних злочинів.

      Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки. Але дуже серйозно можу сказати, що у мене є одна домовленість – працювати чесно і, головне, комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи і завершення низки інших справ мені не захочеться попросити про відставку,
      – заявив Аваков.

      Як поліція розкрила справу вбивства Павла Шеремета? 

      • Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві під час вибуху його автомобіля. Авто, в якому він їхав та в якому було закладено вибухівку, належало журналістці Олені Притулі – цивільній дружині загиблого.
      • Після сотень допитів та експертиз, поліція встановила основну версію злочину – Шеремета вбили з метою дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні.
      • 12 грудня Нацполіція затримала та оголосила підозри фігурантам справи.
      • У вбивсті Павла Шеремета підозрюють: військову медсестру Яну Дугарь, волонтерку Юлію Кузьменко, рок-музиканта під ніком Riffmaster та ветерана Андрія Антоненка, колишніх військових Владислава та Інну Грищенків.
      • Дугарь, Кузьменко та Антоненку 12 грудня оголосили про підозру, у їх помешканнях проводять обшуки. Сім’ї Грищенків підозру поки не оголошували, наразі вони перебувають під вартою по іншій справі – про замах на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство внутрішніх справ Павло Шеремет Володимир Зеленський Арсен Аваков Розслідування
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