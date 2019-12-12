На крові домовленостей немає, – Зеленський про перебування Авакова в МВС

Президент Володимир Зеленський заперечив чутки, що перебування Арсена Авакова на посаді очільника МВС пов’язане зі швидким розслідуванням справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це глава держави заявив у відповідь на питання, чи була домовленість, що Аваков збереже посаду міністра за швидке розкриття справи Шеремата.

Цікаво: Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

"У нас серйозна справа – вбивство Павла Шеремета. Я хочу вам сказати, що не тільки я, а в принципі жодна порядна людина ніяких домовленостей на крові не робить", – наголосив Зеленський.

Сам Аваков не виключив, що може піти відставку навіть після розкриття інших резонансних злочинів.

Я не думаю, що зараз місце обговорювати політичні чутки. Але дуже серйозно можу сказати, що у мене є одна домовленість – працювати чесно і, головне, комфортно. Інших немає. І не факт, що після цієї справи і завершення низки інших справ мені не захочеться попросити про відставку,

– заявив Аваков.

Як поліція розкрила справу вбивства Павла Шеремета?