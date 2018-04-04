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На крыше Волынского областного совета нашли чемодан с аппаратурой для прослушивания

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На крыше Волынского областного совета нашли чемодан с аппаратурой для прослушивания
На крыше Волынского областного совета нашли чемодан с аппаратурой для прослушивания / volynnews.com

Глава Волынского областного совета Игорь Палица сообщил о найденном на крыше облсовета чемодане с аппаратурой для прослушивания. В полиции отреклись от этого предмета. Есть предположение, что чемодан с аппаратурой принадлежит Нацгвардии или же используется для прослушиваний российскими захватчиками.

Об этом сообщают Волынские новости.

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Во время доклада главы УСБУ в Волынской области Юрия Фелонюка председатель облсовета Игорь Палица сообщил, что после начала сессии сегодня в помещении под крышей здания обнаружили неизвестную аппаратуру. Чемодан лежал в пыльном помещении, но на нем пыли не было. Специалисты предполагают, что это устройство, которое усиливает сигнал жучков, установленных в облсовете,
– пишут в издании.

Известно, что полицейские, которых вызвали на место событий, сообщили, что это не их ретранслятор.

По информации ресурса, завхоз здания Волынского областного совета сначала сообщил, что чемодан с аппаратурой принадлежит Нацгвардии, а потом вызвал взрывотехников. Представитель Нацгвардии, который прибыл в областной совет, заявил, что аппаратура может принадлежать их структуре, однако у него не было никаких документов, которые бы могли это засвидетельствовать.

Председатель Волынского облсовета призвал главу УСБУ разобраться по этой ситуации, так как, возможно, устройство используют для прослушиваний российские захватчики.

Напомним, недавно руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что нашел у себя в офисе устройство, похожее на тот, которое применяется для скрываемого прослушивания. Чуть позже Холодницкий сообщил, что прослушку в его кабинете установили работники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

Теги: Новости Украины Нацгвардія
Источник: 24 Канал
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