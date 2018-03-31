Прослушивание ФСБ: что можно говорить по телефону в оккупированном Крыму

Сейчас все активное население оккупированного Крыма находится "под колпаком" российской ФСБ. Спецслужбы прослушивают всех, кого захотят, а записи частных телефонных разговоров позже используют в качестве доказательств в судах по сфабрикованным уголовным делам против крымчан.

Мессенджер Telegram отказывается сотрудничать с Федеральной службой безопасности России. Руководство сервиса не хочет предоставлять спецслужбе доступ к переписке пользователей. Если через две недели ФСБ не получит желаемое, то Роскомнадзор обратится в суд с просьбой заблокировать известный мессенджер по всей России и в аннексированном Крыму.

Читайте также: ФСБ возбудила дело на украинских пограничников за "похищение корабля"

Крымскотатарский политик Ильми Умеров с родными, которые находятся в Бахчисарае, общается каждый день. Чтобы разговор не прослушивался, он пользуется только проверенными средствами коммуникации.

Если звонить по обычной мобильной связи, наверное записывается абсолютно все, поэтому стараюсь не звонить по Viber, потому что это российская связь. Обычно, звоню или по Messenger или по WhatsApp, – отметил Умеров.

Инструктор Национальной гвардии Украины Цви Ариэле также убежден, что ФСБ в аннексированном Крыму может прослушивать всех, кого пожелает.

В Крыму с ФСБ сотрудничают полиция и телефонные операторы. Наиболее доступный для оперативников способ получения информации – это запрос в компанию. Они предоставляют им записанный разговор, – сказал силовик.

Чтобы не попасть на крючок к ФСБ, правозащитники рекомендуют не пользоваться российскими сервисами: "Яндексом", "Рамблером", "Одноклассниками". По телефону лучше обсуждать только бытовые дела.

Ни политических взглядов, ни планирования любых мероприятий, даже если они не связаны с политическими вопросами, я бы не рекомендовала обсуждать по телефону, – убеждена координатор "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

Качество связи после оккупации значительно ухудшилось: "глушат" телефонные разговоры, плохо слышно собеседника трудно дозвониться. На качество связи жалуются крымчане и даже сами чиновники. На территории Крыма сейчас работают только "МТС-Россия" и маленькие компании. Но если через них звонить в Россию, то включается роуминг.

Министр связи России Николай Никифоров, который на прошлой неделе приезжал в оккупированный Крым, пообещал улучшение, дешевые тарифы и качественную связь, а еще заявил, что якобы в структуре ООН уже признали Крым российским.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 17:30. Не пропустите!