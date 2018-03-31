Прослуховування ФСБ: що можна говорити по телефону в окупованому Криму

Наразі все активне населення окупованого Криму перебуває "під ковпаком" російської ФСБ. Спецслужби прослуховують всіх, кого захочуть, а записи приватних телефонних розмов пізніше використовують як докази в судах за сфабрикованими кримінальними справами проти кримчан.

Мессенджер Telegram відмовляється співпрацювати з Федеральною службою безпеки Росії. Керівництво сервісу не хоче надавати спецслужбі доступ до листування користувачів. Якщо через два тижні ФСБ не отримає бажане, то Роскомнадзор звернеться до суду з проханням заблокувати відомий мессенджер по всій Росії і в анексованому Криму.

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Кримськотатарський політик Ільмі Умеров з рідними, які перебувають у Бахчисараї, спілкується кожного дня. Аби розмова не прослуховувалась, він користується лише перевіреними засобами комунікації.

Якщо телефонувати по звичайному мобільному зв’язку, напевне записується абсолютно усе, тому намагаюсь не телефонувати по Viber, тому що це російський зв'язок. Зазвичай, телефоную або по Messenger, або по WhatsApp, – зазначив Умеров.

Інструктор Національної гвардії України Цві Аріелі також переконаний, що ФСБ в анексованому Криму може прослуховувати усіх, кого забажає.

У Криму з ФСБ співпрацюють поліція і телефонні оператори. Найбільш доступний для оперативників спосіб отримання інфориації – це запит в компанію. Вони надають їм записану розмову, – сказав силовик.

Щоб не потрапити на гачок до ФСБ, правозахисники рекомендують не користуватись російськими сервісами: "Яндексом", "Рамблером", "Однокласниками". Телефоном краще обговорювати лише побутові справи.

Ні політичних поглядів, ні планування будь-яких заходів, навіть якщо вони не пов’язані з політичними питаннями, я б не рекомендувала обговорювати по телефону, – переконана координаторка "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

Якість зв’язку після окупації значно погіршилась: "глушать" телефонні розмови, погано чути співрозмовника й важко додзвонитися. На якість зв’язку скаржаться кримчани і навіть самі чиновники. На території Криму наразі працюють тільки "МТС-Росія" і маленькі компанії. Але якщо через них телефонувати до Росії, то вмикається роумінг.

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Міністр зв’язку Росії Микола Нікіфоров, який минулого тижня приїздив до окупованого Криму, пообіцяв покращення, дешеві тарифи та якісний зв’язок, а ще заявив, що начебто в структурі ООН вже визнали Крим російським.

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