Я вирішив, що це єдиний вихід, – військовослужбовець ФСБ РФ попросив статус біженця в Україні

Днями на пункт пропуску "Гоптівка", на в’їзд в Україну прибув громадянин Росії Сергій Удовиченко, який заявив, що він є військовослужбовцем ФСБ РФ та потребує визнання його політичним біженцем.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"Під час первинного опитування та вивчення документів було встановлено, що він дійсно є курсантом третього курсу Голіцинського прикордонного Інституту ФСБ РФ. У ході подальшого спілкування виявилося, що громадянин Удовиченко Сергій є етнічним українцем, добре знає українську мову та за своїми політичними поглядами засуджує діючу владу в Росії", – йдеться у повідомленні.

За його словами, він неодноразово брав участь у мітингах опозиції, а після виборів президента РФ остаточно вирішив виїхати до України. Наразі вирішується питання про надання Сергію Удовиченку статусу біженця.

Такий намір назрів місяців три назад. Я вирішив, що це єдиний вихід. Бо через свою діяльність я став помічати, що в інтернеті мої сторінки блокуються і мав підстави вважати, що мене переслідують російські спецслужби,

– розповів чоловік.

Дивіться відео розмови з військовослужбовцем ФСБ РФ Сергієм Удовиченком, де він зізнається, що займався діяльністю проти російської влади