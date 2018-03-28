"Комерсант" опублікував засекречений документ у справі Скрипаля

Російське видання "Комерсант" в середу, 28 березня, опублікувало презентацію про отруєння Сергія Скрипаля, яку ще раніше отримали представники іноземних посольств.

Презентація, яку дипломати отримали ще 22 березня і яка до цього була засекреченою, опублікована на сайті газети.

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Єдина відмінність презентації, від інформації представленою британською владою раніше, визнання рівня вини Росії.

Так у презентації змінили статус Москви з "з високою часткою ймовірності" винної сторони на винну "без найменшого сумніву".

Ні в однієї країни, крім Росії, немає необхідних можливостей і мотивів. Іншого правдоподібного пояснення немає,

– мовиться у документі.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.