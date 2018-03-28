"Коммерсант" опубликовал засекреченный документ по делу Скрипача

Российское издание "Коммерсант" в среду, 28 марта, опубликовало презентацию об отравлении Сергея Скрипаля, которую еще раньше получили представители иностранных посольств.

Презентация, которую дипломаты получили еще 22 марта и которая до этого была засекречена, опубликованная на сайте газеты.

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Единственное отличие презентации, от информации представленной британскими властями ранее, признание уровня вины России.

Так в презентации изменили статус Москвы с "с высокой долей вероятности" виновной стороны на виновная "без малейшего сомнения".

Ни в одной страны, кроме России, нет необходимых возможностей и мотивов. Другого правдоподобного объяснения нет,

– говорится в документе.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.