Я решил, что это единственный выход, - военнослужащий ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине

На днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин России Сергей Удовиченко, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России ", –говорится в сообщении.

По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину. Сейчас решается вопрос о предоставлении Сергею Удовиченко статуса беженца.

Такое намерение назрело месяца три назад. Я решил, что это единственный выход. Потому что из-за своей деятельности я стал замечать, что в интернете мои страницы блокируются и имел основания считать, что меня преследуют российские спецслужбы,

– рассказал мужчина.

Смотрите видео разговора с военнослужащим ФСБ РФ Сергеем Удовиченко, где он признается, что занимался деятельностью против российской власти.