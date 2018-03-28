Я решил, что это единственный выход, - военнослужащий ФСБ РФ попросил статус беженца в Украине
На днях на пункт пропуска "Гоптовка" на въезд в Украину прибыл гражданин России Сергей Удовиченко, который заявил, что он является военнослужащим ФСБ РФ и требует признания его политическим беженцем.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Читайте также: "Коммерсант" опубликовал засекреченный документ по делу Скрипаля
"Во время первичного опроса и изучения документов было установлено, что он действительно является курсантом третьего курса Голицынского пограничного института ФСБ РФ. В ходе дальнейшего общения оказалось, что гражданин Удовиченко Сергей является этническим украинцем, хорошо знает украинский язык и по своим политическим взглядам осуждает действующую власть в России ", –говорится в сообщении.
По его словам, он неоднократно участвовал в митингах оппозиции, а после выборов президента РФ окончательно решил уехать в Украину. Сейчас решается вопрос о предоставлении Сергею Удовиченко статуса беженца.
Такое намерение назрело месяца три назад. Я решил, что это единственный выход. Потому что из-за своей деятельности я стал замечать, что в интернете мои страницы блокируются и имел основания считать, что меня преследуют российские спецслужбы,
– рассказал мужчина.
Смотрите видео разговора с военнослужащим ФСБ РФ Сергеем Удовиченко, где он признается, что занимался деятельностью против российской власти.
Выбор редакции
-
Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем могсегодня , 10:01
-
Российским дипломатам, которых выдворили из Великобритании, запретили въезжать в Украинусегодня , 08:57
-
Главные новости 27 марта: ГПУ взялась за Медведчука, митинги в России, футбольная победасегодня , 08:02