На даху Волинської обласної ради знайшли валізу із апаратурою для прослуховування

Голова Волинської обласної ради Ігор Паляниця повідомив про знайдену на даху облради валізу із апаратурою для прослуховування. У поліції відреклися від цього предмету. Є припущення, що валіза з апаратурою належить Нацгвардії або ж використовується для прослуховувань російськими загарбниками.

Про це повідомляють Волинські новини.

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Під час доповіді очільника УСБУ у Волинській області Юрія Фелонюка голова облради Ігор Палиця повідомив, що після початку сесії сьогодні у приміщенні під дахом будівлі виявили невідому апаратуру. Валіза лежала у запиленому приміщенні, але на ній пилу не було. Фахівці припускають, що це пристрій, що підсилює сигнал жучків, встановлених в облраді,

– пишуть у виданні.

Відомо, що поліцейські, яких викликали на місце подій, повідомили, що це не їхній ретранслятор.

За інформацією ресурсу, завгосп будівлі Волинської обласної ради спочатку повідомив, що валіза з апаратурою належить Нацгвардії, а згодом викликав вибухотехніків. Представник Нацгвардії, який прибув в обласну раду, заявив, що апаратура може належити їхній структурі, проте у нього не було жодних документів, які б могли це засвідчити.

Голова Волинської облради закликав очільника УСБУ розібратися щодо цієї ситуації, адже можливо, пристрій використовують для прослуховувань російські загарбники.

Нагадаємо, нещодавно керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що знайшов у себе в офісі пристрій, схожий на такий, що застосовується для приховуваного прослуховування. Трохи згодом Холодницький повідомив, що прослуховування в його кабінеті встановили працівники департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури.