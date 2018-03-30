Холодницького прослуховував департамент ГПУ, проти керівника якого САП вело провадження

За даним керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, прослуховування в його кабінеті встановили працівники департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури, проти керівника якого САП веде кримінальне провадження.

А сам департамент Назар Холодницький назвав одним з найбільш одіозних департаментів Генеральної прокуратури, якщо не найодіознішим. Про це керівник САП заявив під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна".

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За словами Холодницького, проти керівника цього департаменту ГПУ є кримінальне провадження про незаконне збагачення та за двома іншими статтями Кримінального кодексу, які "дивним чином чомусь останні чотири місяці зовсім не розслідувалися детективами НАБУ".

"Цей департамент, за підтримки антикорупційного бюро, встановив прослуховуючий засіб. Я не буду давати зараз оцінку законності установки цієї "прослушки", хто погоджував, і яку санкцію давали - в цьому розбереться слідство і сторона захисту. Я не хочу пророкувати, але те, що зараз відбувається, і ту шкоду, яку буде завдано антикорупційній боротьбі, ви з часом самі побачите", – підсумував Холодницький.

Нагадаємо, інформація про те, що голова САП Назар Холодницький може подати у відставку із займаної посади з'явилась ще 20 березня. Тоді ЗМІ повідомили, що його кабінеті виявили "жучки" і його нібито прослуховували ГПУ та НАБУ. Згодом сам Холодницький підтвердив, що знайшов у своєму кабінеті "жучок".



Згодом, 29 березня, директор Антикорупційного бюро Артем Ситник визнав факт співпраці НАБУ із Генпрокуратурою у справі проти керівника САП Назара Холодницького. У п’ятницю, 30 березня, Луценко звернувся до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням щодо звільнення Холодницького.



Холодницький вже відреагував на таке рішення Луценка. І заявив, що прийде на допит у ГПУ 3 квітня.