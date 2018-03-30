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Холодницкого прослушивал департамент ГПУ, против руководителя которого САП вело производство

42 Читати новину українською
Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / УП

По данным руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, прослушивание в его кабинете установили работники департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры, против руководителя которого САП ведет уголовное производство.

А сам департамент Назар Холодницкий назвал одним из самых одиозных департаментов Генеральной прокуратуры, если не самым одиозным. Об этом руководитель САП заявил во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина".

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По словам Холодницкого, против руководителя этого департамента ГПУ есть уголовное производство о незаконном обогащении и по двум другим статьям Уголовного кодекса, которые "странным образом почему-то последние четыре месяца вовсе не расследовались детективами НАБУ".

"Этот департамент при поддержке антикоррупционного бюро, установил прослушивающее устройство. Я не буду давать сейчас оценку законности установки этой" прослушки", кто согласовывал, и какую санкцию давали – в этом разберется следствие и сторона защиты. Я не хочу предсказывать, но то, что сейчас происходит, и тот вред, который будет нанесен антикоррупционной борьбе, вы со временем сами увидите ", – подытожил Холодницкий.

Напомним, информация о том, что председатель САП Назар Холодницкий может подать в отставку с занимаемой должности появилась еще 20 марта. Тогда СМИ сообщили, что в его кабинете обнаружили "жучки" и его якобы прослушивали ГПУ и НАБУ. Впоследствии сам Холодницкий подтвердил, что нашел в своем кабинете "жучок".

Впоследствии, 29 марта, директор Антикоррупционного бюро Артем Сытник признал факт сотрудничества НАБУ с Генпрокуратурой по делу против руководителя САП Назара Холодницкого. В пятницу, 30 марта, Луценко обратился к квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого.

Холодницкий уже отреагировал на такое решение Луценко. И заявил, что придет на допрос в ГПУ 3 апреля.

Теги: Новости Украины ГПУ НАБУ САП Назар Холодницкий Новости политики Юрий Луценко Артем Сытник
Источник: 24 Канал
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