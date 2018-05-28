На Кубе эвакуировали 5 тысяч человек из-за стихийного бедствия: видео

На Кубе бушует субтропический шторм "Альберто". Властям пришлось эвакуировать более 5 тысяч человек.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на кубинское телевидение.

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В выходные на Западную Кубу обрушились мощные ливни. В течение двух дней там выпала месячная норма дождей. Это вызвало резкий подъем воды в реках и водохранилищах.

Más de 5.000 evacuados en el centro de #Cuba por las intensas lluvias de Alberto. En La #Habana innumerables familias albergadas en casa de vecinos o familiares por temor a derrumbes y las comunicaciones funcionan muy mal. Más detalles en @14ymedio https://t.co/WKQB6U2nOf pic.twitter.com/yqvQBRyahx — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) 28 травня 2018 р.

По прогнозам экспертов, дождь будет идти по меньшей мере еще сутки. Сейчас шторм движется в направлении Алабамы, Миссисипи и Флориды. Ожидаются сильные ливни, наводнения и даже есть угроза торнадо.

Власти этих штатов объявили о введении чрезвычайного положения. Национальная гвардия США и чрезвычайные службы уже приведены в повышенную готовность.

Видео: шторм "Альберто" на Кубе