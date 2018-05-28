На Кубе эвакуировали 5 тысяч человек из-за стихийного бедствия: видео
На Кубе бушует субтропический шторм "Альберто". Властям пришлось эвакуировать более 5 тысяч человек.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на кубинское телевидение.
Читайте также: На Гавайях уже месяц продолжается извержение вулкана: из-за лавы есть угроза для эвакуации
В выходные на Западную Кубу обрушились мощные ливни. В течение двух дней там выпала месячная норма дождей. Это вызвало резкий подъем воды в реках и водохранилищах.
По прогнозам экспертов, дождь будет идти по меньшей мере еще сутки. Сейчас шторм движется в направлении Алабамы, Миссисипи и Флориды. Ожидаются сильные ливни, наводнения и даже есть угроза торнадо.
Власти этих штатов объявили о введении чрезвычайного положения. Национальная гвардия США и чрезвычайные службы уже приведены в повышенную готовность.
Видео: шторм "Альберто" на Кубе