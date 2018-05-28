На Кубі евакуювали 5 тисяч людей через стихійне лихо: відео
На Кубі вирує субтропічний шторм "Альберто". Владі довелося евакуювати понад 5 тисяч осіб.
Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на кубинське телебачення.
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У вихідні на Західну Кубу обрушилися потужні зливи. Протягом двох днів там випала місячна норма дощів. Це викликало різкий підйом води у річках і водосховищах.
За прогнозами експертів, дощитиме щонайменше іще добу. Зараз шторм рухається у напрямку Алабами, Міссісіпі та Флориди. Очікуються сильні зливи, повені і навіть є загроза торнадо.
Влада цих штатів оголосила про введення надзвичайного стану. Національна гвардія США і надзвичайні служби вже приведені у підвищену готовність.
Відео: шторм "Альберто" на Кубі