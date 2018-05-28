На Кубі евакуювали 5 тисяч людей через стихійне лихо: відео

На Кубі вирує субтропічний шторм "Альберто". Владі довелося евакуювати понад 5 тисяч осіб.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на кубинське телебачення.

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У вихідні на Західну Кубу обрушилися потужні зливи. Протягом двох днів там випала місячна норма дощів. Це викликало різкий підйом води у річках і водосховищах.

Más de 5.000 evacuados en el centro de #Cuba por las intensas lluvias de Alberto. En La #Habana innumerables familias albergadas en casa de vecinos o familiares por temor a derrumbes y las comunicaciones funcionan muy mal. Más detalles en @14ymedio https://t.co/WKQB6U2nOf pic.twitter.com/yqvQBRyahx — Yoani Sánchez (@yoanisanchez) 28 травня 2018 р.

За прогнозами експертів, дощитиме щонайменше іще добу. Зараз шторм рухається у напрямку Алабами, Міссісіпі та Флориди. Очікуються сильні зливи, повені і навіть є загроза торнадо.

Влада цих штатів оголосила про введення надзвичайного стану. Національна гвардія США і надзвичайні служби вже приведені у підвищену готовність.

Відео: шторм "Альберто" на Кубі