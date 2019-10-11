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      На Кубе впервые с 1976 года избрали президента

      18 Читати новину українською
      Мигель Диас-Канель Бермудес
      Мигель Диас-Канель Бермудес / cubadebate

      Национальная ассамблея Кубы избрала Мигеля Диаса-канело Бермудеса президентом республики на следующие пять лет. Ему 59 и он был одним из 17 кандидатов на должность.

      Теперь новый лидер страны в течение трех месяцев должен предложить кандидатуру премьер-министра на должности председателя Совета министров, а также губернаторов для 15 провинций страны. Cubadebate.

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      Также, Куба получила нового вице-президента, Сальвадора Вальдеса, спикера Нацассамблеи и его заместителя, а также членов Госсовета.

      Должность президента на Кубе ввели по результатам референдума, проведенного в феврале 2019 года. В апреле 2019 также была принята новая Конституция, которая предусматривает постепенное изменение структуры власти государства.

      Бермудес стал первым президентом Кубы после восстановления этого поста, который был заменен на посту главы Государственного совета в 1976 году.

      Стоит отметить, что должность главы Государственного совета в течение 30 лет занимал лидер кубинской революции Фидель Кастро, а в 2006 году его сменил брат Рауль Кастро. В 2018 году этот пост занял 59-летний Мигель Диас-Канель Бермудес.

      К слову, 27 сентября Соединенные Штаты Америки заявили, что продолжат вести политику санкций против Кубы в связи с серьезными нарушениями прав человека.

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      10 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Латинськая Америка Куба Новости политики
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