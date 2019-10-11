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      На Кубі вперше з 1976 року обрали президента

      28 Читать новость на русском
      Мігель Діас-Канель Бермудес
      Мігель Діас-Канель Бермудес / cubadebate

      Національна асамблея Куби обрала Мігеля Діаса-Канеля Бермудеса президентом республіки на наступні п'ять років. Йому 59 і він був одним з 17 кандидатів на цю посаду.

      Тепер новий лідер країни протягом трьох місяців повинен запропонувати кандидатуру прем'єр-міністра на посаді глави Ради міністрів, а також губернаторів для 15 провінцій країни, повідомляє видання Cubadebate.

      Цікаво: Зеленський розповів, чи буде Україна розслідувати втручання у вибори США

      Також, Куба отримала нового віце-президента, Сальвадора Вальдеса, спікера Нацассамблеї та його заступник, а також членів Держради.

      Посаду президента на Кубі ввели за результатами референдуму, проведеного в лютому 2019 року. У квітні 2019 року також була прийнята нова Конституція, яка передбачає поступову зміну структури влади держави.

      Бермудес став першим президентом Куби після відновлення цього поста, який був замінений на пост глави Державної ради в 1976 році.

      Варто зазначити, що посаду глави Державної ради протягом 30 років займав лідер кубинської революції Фідель Кастро, а в 2006 році його змінив брат Рауль Кастро. У 2018 році цей пост зайняв 59-річний Мігель Діас-Канель Бермудес.

      До слова, 27 вересня Сполучені Штати Америки заявили, що продовжать вести політику санкцій проти Куби у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини.

      blog_ava
      Що думають журналісти про пресмарафон Зеленського
      10 жовтня
      2192
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики Куба Латинська Америка
      Коментарі
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