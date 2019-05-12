На Кубе ввели ограничения на продукты

На Кубе вводят ограничения на покупку некоторых продуктов питания и средств гигены из-за финансового кризиса.

Кубинцы смогут покупать только фиксированное количество таких продуктов как курица, рис, яйца, фасоль, колбаса, мыло, моющие средства и зубная паста, об этом заявила министр торговли страны Бетси Диас, сообщает Deutsche Welle.

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По ее словам, делают это для "справедливого и разумного" распределения дефицитных продуктов среди населения.

Мы призываем к спокойствию,

– заявила Диас и добавила, что по крайней мере нормы объема для растительного масла сохраняются в обычном объеме.

Власти Кубы в кризисе на острове и дефиците поставок продукции обвиняют Соединенные Штаты.

В 2016 году они усилили против страны торговое эмбарго. Экономисты же считают, что проблемой является слабость собственного производства страны и зависимость от Венесуэлы, которая сейчас также попала под американские санкции.

В декабре 2014 года Барак Обама объявил о начале политики примирения с Гаваной. Куба и США возобновили дипломатические отношения после 54-летнего перерыва.



В ноябре 2016 года Трамп потребовал пересмотра договора о нормализации отношений с Кубой. США заявили, что Гавана должна открыть рынки, обеспечить свободу вероисповедания и положить конец другим нарушениям прав человека. 16 июня глава Белого дома объявил, что отменяет односторонние шаги предыдущей администрации США.

По данным агентства АР, частичный дефицит некоторых продуктов питания наблюдался в течение многих лет. Последние месяцы ощущался повышенный дефицит таких продуктов, как курятина или мука, который привел к большим очередям.

Продажа сухого молока в торговых центрах Гаваны ограничена четырьмя пакетами на человека, колбасы – четырьмя штуками, а гороха – пятью пакетами.

В начале апреля лидер Коммунистической партии Рауль Кастро заявил, что нынешний экономический кризис на острове аналогичен кризису 1990-х годов, связанного с распадом СССР. Он призвал кубинцев подготовиться к сложным временам.