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На Ломаченко в Нью-Йорке набросился счастливый фанат: эмоциональное видео

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На Ломаченко в Нью-Йорке набросился счастливый фанат
На Ломаченко в Нью-Йорке набросился счастливый фанат / ringside24.com

Появление чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко на улицах Нью-Йорка ошеломила американского фаната.

Видео появилось на официальной странице украинского боксера.

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко был удивлен неожиданно, когда направлялся на арену "Madison Square Garden", где состоялся бой Александра Гвоздика и Мехди Амара

Смотрите также: Как украинец Гвоздик завоевал чемпионский титул: видео победного боя

Боксер вместе со своим менеджером Эгис Климасом шел по улице, когда один из американских фанатов узнав Василия Ломаченко не поверил своим глазам и в восторге начал разговаривать с титулованным спортстменом.

Василий Ломаченко сделал с бешеным поклонником совместное селфи.

К слову, чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко вернулся в США, где начал подготовку к своему следующему бою. 12 мая он выйдет в ринг против чемпиона мира в полулегком, втором легкой и легкой весовой категории Хорхе Линареса. Бой состоится в Нью-Йорке.

Теги: Новости Украины Новости США Василий Ломаченко Бокс Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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