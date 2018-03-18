На Ломаченко в Нью-Йорке набросился счастливый фанат: эмоциональное видео

Появление чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко на улицах Нью-Йорка ошеломила американского фаната.

Видео появилось на официальной странице украинского боксера.

Чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко был удивлен неожиданно, когда направлялся на арену "Madison Square Garden", где состоялся бой Александра Гвоздика и Мехди Амара

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Боксер вместе со своим менеджером Эгис Климасом шел по улице, когда один из американских фанатов узнав Василия Ломаченко не поверил своим глазам и в восторге начал разговаривать с титулованным спортстменом.

Василий Ломаченко сделал с бешеным поклонником совместное селфи.

К слову, чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко вернулся в США, где начал подготовку к своему следующему бою. 12 мая он выйдет в ринг против чемпиона мира в полулегком, втором легкой и легкой весовой категории Хорхе Линареса. Бой состоится в Нью-Йорке.