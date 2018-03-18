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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат: емоційне відео

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На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат
На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат / ringside24.com

Поява чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка на вулицях Нью-Йорка приголомшила американського фаната.

Відео з'явилось на офіційній сторінці українського боксера.

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко був заскочений зненацька, коли прямував на арену "Madison Square Garden", де відбувся бій Олександра Гвоздика і Мехді Амара

Дивіться також: Як українець Гвоздик завоював чемпіонський титул: відео переможного бою

Боксер разом зі своїм менеджером Егіс Клімас йшов вулицею, коли один з американських фанатів впізнавши Василя Ломаченка не повірив своїм очам і в захопленні почав розмовляти з титулованим спортстменом.

Василь Ломаченко зробив з шаленим шанувальником спільне селфі.

До слова, чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко повернувся до США, де розпочав підготовку до свого наступного бою. 12 травня він вийде в ринг проти чемпіона світу у напівлегкій, другій легкій та легкій ваговій категорії Хорхе Лінареса. Бій відбудеться у Нью-Йорку.

Теги: Новини України Бокс Василь Ломаченко Новини США Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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