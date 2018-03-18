На Ломаченка в Нью-Йорку накинувся щасливий фанат: емоційне відео

Поява чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка на вулицях Нью-Йорка приголомшила американського фаната.

Відео з'явилось на офіційній сторінці українського боксера.

Чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко був заскочений зненацька, коли прямував на арену "Madison Square Garden", де відбувся бій Олександра Гвоздика і Мехді Амара

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Боксер разом зі своїм менеджером Егіс Клімас йшов вулицею, коли один з американських фанатів впізнавши Василя Ломаченка не повірив своїм очам і в захопленні почав розмовляти з титулованим спортстменом.

Василь Ломаченко зробив з шаленим шанувальником спільне селфі.

До слова, чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко повернувся до США, де розпочав підготовку до свого наступного бою. 12 травня він вийде в ринг проти чемпіона світу у напівлегкій, другій легкій та легкій ваговій категорії Хорхе Лінареса. Бій відбудеться у Нью-Йорку.