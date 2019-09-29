На Луганщине дети подорвались на гранате: что известно об их состоянии

В селе Красная Заря на оккупированной Луганщине на гранате подорвались 5 детей. Все они живы и сейчас находятся в больнице.

По крайней мере, такую информацию через подконтрольные им СМИ передают оккупанты. В так называемом "Министерстве здравоохранения "ЛНР" рассказали о том, что раненые от взрыва дети находятся в стабильном состоянии.

Основное: Пятеро детей подорвались на гранате на оккупированной Луганщине

Двое пострадавших находятся в стабильно тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести. К счастью, у детей нет проникающих ранений мягких тканей, тяжелого увечья или повреждения костей.

Что известно про инцидент? Дети подорвались на гранате 28 сентября. По версии пророссийских боевиков, они нашли тайник с боеприпасами недалеко от жилых домов. Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат. Дети в возрасте от 7 до 13 лет.

Важно! По данным мониторинговой миссии ООН, по состоянию на 1 июня 2019 года в результате боевых действий на Донбассе погибли 147 украинских детей: 98 мальчиков, 49 девочек. Еще 363 ребенка получили ранения.