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      На Луганщині діти підірвалися на гранаті: що відомо про їх стан

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      Діти підірвалися на гранаті
      Діти підірвалися на гранаті / Ілюстративне фото

      В селі Червона Зоря, що на окупованій Луганщині, на гранаті підірвалися 5 дітей. Всі вони живі та зараз перебувають у лікарні.

      Принаймні, таку інформацію через підконтрольні їм ЗМІ передають окупанти. У так званому "Міністерстві охорони здоров'я "ЛНР" розповіли про те, що поранені від вибуху діти перебувають у стабільному стані.

      Основне: П’ятеро дітей підірвалися на гранаті на окупованій Луганщині

      Двоє постраждалих перебувають у стабільно важкому стані, ще троє – у стані середньої тяжкості. На щастя, у дітей немає проникних поранень м'яких тканин, важкого каліцтва чи пошкодження кісток.

      Що відомо про інцидент? Діти підірвалися на гранаті 28 вересня. За версією проросійських бойовиків, вони знайшли схованку з боєприпасами неподалік від житлових будинків. Граючись, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат. Малеча має вік від 7 до 13 років.

      Важливо! За даними моніторингової місії ООН, станом на 1 червня 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 147 українських дітей: 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Ще 363 дитини зазнали поранень.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Постраждалі Діти і неповнолітні Проросійські бойовики
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