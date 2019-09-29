На Луганщині діти підірвалися на гранаті: що відомо про їх стан

В селі Червона Зоря, що на окупованій Луганщині, на гранаті підірвалися 5 дітей. Всі вони живі та зараз перебувають у лікарні.

Принаймні, таку інформацію через підконтрольні їм ЗМІ передають окупанти. У так званому "Міністерстві охорони здоров'я "ЛНР" розповіли про те, що поранені від вибуху діти перебувають у стабільному стані.

Основне: П’ятеро дітей підірвалися на гранаті на окупованій Луганщині

Двоє постраждалих перебувають у стабільно важкому стані, ще троє – у стані середньої тяжкості. На щастя, у дітей немає проникних поранень м'яких тканин, важкого каліцтва чи пошкодження кісток.

Що відомо про інцидент? Діти підірвалися на гранаті 28 вересня. За версією проросійських бойовиків, вони знайшли схованку з боєприпасами неподалік від житлових будинків. Граючись, діти випадково підірвали одну зі знайдених гранат. Малеча має вік від 7 до 13 років.

Важливо! За даними моніторингової місії ООН, станом на 1 червня 2019 року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули 147 українських дітей: 98 хлопчиків, 49 дівчаток. Ще 363 дитини зазнали поранень.