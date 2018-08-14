На Луганщине мужчина после возвращения из России глумился над флагом Украины

На Луганщине задержали мужчину, который сорвал флаг Украины со здания прокуратуры. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Надругательство над государственными символами".

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем повреждения флагштоке, сорвал государственный флаг со здания Марковского отдела Старобельской местной прокуратуры,

– говорится в сообщении.

Во время выяснения обстоятельств происшествия, установлено, что мужчина недавно вернулся с заработков из Российской Федерации, и, "находясь под действием российской пропаганды решил совершить надругательство над государственным флагом Украины".

Мужчине грозит либо штраф в размере до 850 гривен, или арест на срок до 6 месяцев или до 3 лет тюрьмы.

Сейчас правонарушителя посадили под круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения.