На Луганщині чоловік після повернення з Росії глумився над прапором України

На Луганщині затримали чоловіка, який зірвав прапор України з будівлі прокуратури. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею "Наруга над державними символами".

Про це повідомляє прес-служба регіональної прокуратури.

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Місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, шляхом пошкодження флагштоку, зірвав Державний Прапор з будівлі Марківського відділу Старобільської місцевої прокуратури,

– йдеться у повідомленні.

Під час з’ясування обставин події, встановлено, що чоловік нещодавно повернувся із заробіток з Російської Федерації, та, "перебуваючи під дією російської пропаганди вирішив здійснити наругу над Державним Прапором України".

Чоловікові загрожує або штраф у розмірі до 850 гривень, або арешт на строк до 6 місяців, або до 3 років тюрми.

Наразі правопорушника посадили під цілодобовий домашній арешт у якості запобіжного заходу.