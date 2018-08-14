На Луганщині родичі "здали" поплічника окупантів

На Луганщині з допомогою родичів поплічник окупантів повернувся на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області.

Рідні сповістили поліцію, що чоловік має намір скористатися програмою СБУ "На тебе чекають вдома". Поліцейські разом зі співробітниками СБУ допомогли йому перетнути сіру зону та зустріли 40-річного уродженця Донеччини неподалік лінії розмежування.

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Чоловік розповів, що у грудні 2014 року він, через складне матеріальне становище, вступив до одного з підрозділів так званої "Народної міліції "ЛНР" у Алчевську. Під час служби вінзаймався охороною складів та місць розташування підрозділу.

Згодом він переїхав до Донецька, де також займався охороною складів. Через проблеми зі здоров’ям чоловік звільнився зі служби, але вже після курсу лікування повернувся та вступив у лави так званих "внутрішніх військ "ДНР".

Щодо чоловіка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Його подальшу долю вирішить суд.



