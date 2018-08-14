На Луганщине родственники "сдали" соратника оккупантов

На Луганщине при помощи родственников соратник оккупантов вернулся на подконтрольную Украины территорию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

Родные сообщили полицию, что человек намерен воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Полицейские совместно с сотрудниками СБУ помогли ему пересечь серую зону и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку линии разграничения.

Читайте также: СБУ задержала "командира взвода "ЛНР"

Мужчина рассказал, что в декабре 2014 года он, через сложное материальное положение, вступил в одно из подразделений так называемой "Народной милиции "ЛНР" в Алчевске. Во время службы он занимался охраной складов и мест расположения подразделения.

Впоследствии он переехал в Донецк, где также занимался охраной складов. Из-за проблем со здоровьем человек уволился со службы, но уже после курса лечения вернулся и вступил в ряды так называемых "внутренних войск "ДНР".

По мужчине правоохранители открыли уголовное производство. Его дальнейшую судьбу решит суд.



