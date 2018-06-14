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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Луганщине от отравления грибами умер восьмилетний мальчик

18 Читати новину українською
В Луганской области в результате отравления грибами умер 8-летний мальчик
В Луганской области в результате отравления грибами умер 8-летний мальчик / Иллюстративное фото

В Луганской областной детской больнице в результате отравления грибами умер 8-летний мальчик, который 11 июня вместе с 15-летним братом и матерью был госпитализирован в реанимацию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

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Также в полиции сообщают о еще одном случае отравления грибами.

"12 июня за медицинской помощью обратился 50-летний житель пгт. Новотошковка. Со слов мужчины, ему стало плохо после употребления грибов, которые он собрал в лесу", – рассказывают в полиции.

Пострадавшего госпитализировали в Лисичанской центральной больнице, состояние мужчины тяжелое.

Полиция призывает отказаться от сбора и употребления в пищу грибов, происхождение и вид которых вызывает малейшие сомнения. В случае слабости, головокружения, тошноты немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Мгновенная реакция на ухудшение здоровья может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких,
– призывают в полиции.

Теги: Новости Украины отравление Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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